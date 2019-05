Juan Manuel Urtubey: "Hay cero posibilidades de ser candidato a Vice de Macri"

Juan Manuel Urtubey.mp3







Juan Manuel Urtubey, Gobernador de la provincia de Salta, habló con Luis Novaresio sobre la convención de Alternativa Federal y el posible acuerdo entre Massa y el kirchnerismo.





Repasá las frases de la nota





-"Yo no veo que haya implosionado Alternativa Federal, en septiembre comenzamos el espacio para plantear una alternativa a Mauricio Macri y Cristina Fernández. Sergio Massa, Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto y yo seguimos pensando lo mismo, vamos a competir en Alternativa Federal"



-"Schiaretti colabora en la construcción nacional porque seguirá en Córdoba. Argentina necesita salir de la grieta"



-"Yo voy a trabajar para ser candidato a presidente representando una opción diferente al macrismo y el kirchnerismo. Los dos comparten el cartel del problema"



-"Si Massa acuerda con el Kirchnerismo habría que preguntarle a él, y la gente lo evaluará. Alternativa es diferente al kirchnerismo"



-"Hay 0 posibilidades que sea vicepresidente de Macri, yo no busco un cargo, yo quiero una alternativa en la Argentina, no coincido en el programa de gobierno de Macri. El presidente está acá y yo lo acompaño institucionalmente"



-"Yo tengo respeto por Roberto Lavagna pero no quiere competir en nuestro espacio".



"A mí me dijo lo contrario, pero no obligaré a nadie a estar en la tercera vía".