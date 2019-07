Juan Manuel Urtubey: "Indudablemente vamos a tener que renegociar la deuda"

-"Es una elección primaria que se parece a una gran encuesta porque salvo en algunos cargos menores no se compite. Yo soy defensor de las Paso".



-"En las Paso de hace cuatro años la tercera fuerza saco más votos en la general que en las primarias. En dos semanas sabremos qué piensa la gente y de ahí trabajar"



-"A nosotros nos servirá para ver si nuestro mensaje funciona o hay que buscar otra para octubre. Si pensaría estar en alguno de los dos espacios que hablan como polarización estaría trabajando con ellos, pero la demanda ciudadana es fuerte y no se alinea dócilmente de un lado u otro"



-"El tema es que no se evalúa que propone el macrismo o el kirc hnerismo. Lo que nos postulamos debemos decir que queremos hacer"



- Deuda con el Fondo: "Hay que rediscutir la deuda, la Argentina tiene que generar recursos para pagar la deuda"



- "Hoy los incentivos en materia tributaria están invertidos, están en el sistema financiero, hay que promover a las empresas"



-"Lo que pasó los últimos años en materia previsional es un error, la reparación histórica, se estiró la pirámide, hay que subir las jubilaciones de abajo, lo que debemos analizar es como sostener el sistema"