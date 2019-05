Juan Manuel Urtubey: "La situación es mala/muy mala y hay que trabajar para que no sea peor"

-"No es posible una alianza con el Partido Justicialista porque nosotros construimos nuestro espacio para generar una alternativa para quienes quieren que cambie el gobierno, pero que no vuelva el kirchnerismo. La razón de nuestra existencia está en encontrar esa tercera vía que muchos argentinos están buscando"



-"Alternativa será muy competitiva a nivel nacional, lo estamos viendo que en cada provincia, cuando va a votar la gente busca un camino como ese".



- "Hoy nosotros, con Juan Schiaretti, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, estamos en plena etapa de construcción de algo nuevo y hasta que exista un frente presentado y candidaturas van a existir sospechas o especulaciones".



-"Vamos a invitar a Roberto La vagna para ser parte de las primarias y espero que eso suceda: cuando hay varios candidatos, la única manera de garantizar pluralismo y diversidad es a través de un proceso interno; hay que buscar que la interna en vez de debilitarnos nos fortalezca".



- Sobre la no candidatura de Cristina Fernández: "Yo me corro de las especulaciones, porque también otros dicen que Mauricio Macri no seria candidato. Nosotros trabajamos por hoy, y Macri y Cristina están como candidatos".



- Juicio contra Cristina Fernández y la Corte Suprema: "Hay un gran nivel de decadencia en términos institucionales, se naturaliza que la política injiera en la justicia y viceversa, la división de poderes está borrada en la Argentina, dando inseguridad jurídica"



-"Yo no opino de casos que están en curso en la Argentina, no podemos opinar sobre los otros poderes, n o somos espectadores"



-"La sociedad argentina está muy fragmentada, nadie tendrá mayoría en el Congreso. En la política se cree que los políticos que más pelean son los mejores".



-"La situación económica argentina es mala/muy mala, hay que trabajar para que no sea peor, porque faltan 8 meses para que termine el Gobierno. Yo voy a ayudar para que Argentina estabilice la situación".