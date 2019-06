Juan Manuel Urtubey: "Me da pena ver a Sergio Massa con La Cámpora"

-"Estamos haciendo campaña y gestión, esta semana estaré en Tucumán, Salta, Buenos Aires, para llevar nuestro mensaje Federal, que te saque de la grieta, la confrontación. Roberto Lavagna y yo planteamos privilegiar un modelo de país que un cargo personal".



-"Yo creo que la gente va a hablar, hasta el momento habló la política. Yo soy optimista. Los argentinos nos consideramos únicos, pero veo lo que pasa en el Mundo y se ve que el modelo político está cambiando. Muchos países son gobernados por personas que no pensábamos. La sociedad busca nuevos horizontes con viejos valores"



-"Margarita Stolbizer tuvo un gesto interesante por cuestiones personales, dijo que no quería cargos, sino acompañar. En Buenos Aires se armaban las listas de cada provincia y lugar y no es así, eso lo tiene que hacer cada uno, y si van a interna no está mal".



-"Me da pena ver a Sergio Massa con la Campora porque creía que podía plantear futuro y algo superador. Cada uno es artífice de su destino"



-"Me ofrecieron la vicepresidencia de Mauricio Macri, pero para mí no se resuelve por cargos, yo colaboré con él, pero tengo una mirada diferente. Miguel Ángel Pichetto privilegió su lógica personal"