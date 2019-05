Juan Manuel Urtubey: "No serviría de candidato a Vicepresidente de Massa"

Juan Manuel Urtubey.mp3







Juan Manuel Urtubey, Gobernador de la provincia de Salta, habló con Luis Novaresio sobre la reunión de Alternativa Federal y ratificó su precandidatura a Presidente.





Repasá las frases de la nota





"hubiese sido mejor que tuviera voluntad de trabajar para salir de la confrontación de Macri y Cristina Kirchner, pero no se puede obligar a todo el mundo a que piense igual".



"Habla por todos. Scioli es un dirigente que viene planteando la posibilidad de participar en Alternativa Federal. Son ejemplos de muchos otros dirigentes a quienes queremos que todos aquellos que planteen un camino diferente quieran participar".



"Soy de los que creen que los dirigentes no se llevan a la gente de un lado a otro. La demanda insatisfecha es de quienes quieren buscar una tercera vía".



"Creo que no sirve. Soy un convencido de lo que significan las primarias. Debemos escuchar más a la gente, no menos".



"No tiene sentido porque yo creo que Argentina tiene que ir por otro lado del que está yendo Macri, más allá de que vamos a seguir ayudando a que a Argentina le vaya lo mejor posible".



"Hablé con Stolbizer y Lifschitz y siempre plantearon la voluntad de participar. Vamos a tratar de que todos vayamos por el mismo espacio".



"Sinceramente lo he escuchado más en los medios de lo que me consta. Habrá que ver qué resuelve la UCR. Hay muchos sectores que no están conformes con la marcha del gobierno de Cambiemos. Permanentemente hay di&aacu te;logo. Creo que Argentina tiene que ir a un gobierno de coalición"



"No me imagino de nuevo a esa fuerza política gobernando a Argentina. Me parece difícil que Argentina pueda volver ahí"