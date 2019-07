Juan Pablo Masi: "Tengo la conciencia limpia porque creo que fallé conforme a derecho"

Juan Pablo Masi.mp3







Juan Pablo Masi, juez de garantías de La Plata, habló con Luis Novaresio sobre la detención del agresor que mató a un taxista a golpes en la capital de la Provincia de Buenos Aires.





-"El agresor está imputado por homicidio agravado, detenido, sin prisión preventiva. Primero se da la detención, y a los 15 días el fiscal puede pedir una prorroga de 15 días, pedido la prisión preventiva o el acusado queda en libertad"



-"El agresor fue ajustado a derecho, lo liberé porque así lo marca el Código de procedimiento bonaerense, lo dijo la Gobernadora María Eugenia Vidal es su programa"



-"La ley hace mucho que está cuestionada, hay procesos de cambio, pero lo cierto es que no está cambiada. En provincia de Buenos Aires tenemos mucho atraso con las leyes. Acá hay una ley que dice que los hombres no se pueden vestir de mujer"



-"Yo lo que hice fue aplicar la ley, nada más que el agravamiento de la situación me permitió detenerlo. Yo no creo que el ataque haya sido buscado por el agresor"



-"Se valora que haya tenido antecedentes, pero en los registros nacionales y provinciales y no está registrado"



-"No podemos tomar en cuenta los sentimientos de la familia de la victima, porque sino tendría que ver que sienten los demás, los del imputado, por ejemplo, en la ley no se puede tener en cuenta los sentimientos"



-"Tengo la conciencia tranquila de mi fallo, fallé conforme a derecho, si me equivoco están los organismos superiores, hasta la Corte de la Nación"



-"Toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta el juicio, es la base de nuestro sistema republicano"