Juan Pedro Irigoin: Avión perdido de San fernando: "Por el momento es un avión que está perdido y que seguimos buscándolo"

El responsable de Aviación Civil de la ENAC, Juan Pedro Irigoin, habló con Luis Novaresio sobre el avión perdido, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Juan Pedro Irigoin es el responsable de Aviación Civil de la ENAC. Estamos con él. A más de una semana que desapareció el avión y todavía no se encuentra. ¿qué hipótesis hay?".AUDIO DE LA NOTAJuan: "Por el momento es un avión que está perdido y que seguimos buscándolo. Lo que hacemos es analizar el comportamiento. Las otras hipótesis no forman parte de esta investigación sino de la judicial".Luis: "La idea que hayan apagado el motor y que circule en decisión personal, ¿le parece posible?".Juan: "Ellos estaban cumpliendo el plan de vuelo hasta que perdieron control y estaban comunicados con Aeroparque. Cuando iban a Paraná , después volaban para el norte y es complicado [...] La búsqueda es muy difícil. Los aviones tienen una suerte de llamado que en estos casos se activan y se ayudan a encontrarlos. Esto cuando caen en tierra es un elemento muy importante para encontrarlos rápido, pero en el agua está complicado".Rosario: "Y esa información que un avión militar encontró una señal y puede estar en Merlo. ¿Qué le parece?".Juan: "No tengo esa información como factible. Coincide la información de esto".Luis: "Amigos de los tripulantes de este avión estaban muy enojados ya que decían que no se está haciendo un gran rastrillaje por parte de la ENAC".Juan: "Desde que se activó el programa siempre se trabajó de manera profesional. [...] Para cubrir las distintas grillas que habíamos armado fue importante organizarnos".