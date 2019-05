Juan Vasco Martínez: "El cumplimiento de Precios Esenciales es muy bueno"

Juan Vasco Martínez.mp3







-"Estamos alrededor del 90 por ciento del cumplimiento de los precios esenciales, con algunos productos de reemplazo porque hay productos que están en fabricación. No se volcó más gente a estos precios, pero mueve un poco el amperímetro"



-"Abril fue un mes que siguió igual que los meses anteriores, veremos cómo dan los números en mayo. El derrumbe del consumo empezó en abril del año pasado, seguramente las comparaciones no serán tan malas".



-"La leche puede ser un producto pero los reemplazos tienen que ver con cada cadena, es dificil establecer un parámetro común para todos, depende de logística, ubicación de las sucursales"



-"El tema de la leche La Armonía lo que pasaba es que el supermercado se quedaba sin producto y la almacén que no era proveedor tenía producto, por eso muchos pusieron topes".