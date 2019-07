Juan Zabaleta: "La lluvia de inversiones la podemos parafrasear con un temporal de desocupados"

-"Nos parece que no está garantizada la transparencia en los comicios, habría que investigar a la empresa como dijo Alberto Fernández. Estas cosas raras sin aclarar nos tiene acostumbrado el Gobierno".



- Sobre Elisa Carrió: "Mientras ella habla, Argentina está en una recesión profunda, el mercado interno implosionó, los jubilados cobran la mínimo y no les alcanza. Sería bueno que desde las Paso a octubre el Gobierno discuta los temas que le interesan a los argentinos, no lo que estamos viendo ahora, la discusión de autoritarismo democracia, capitalismo- comunismo, algo que poco tiene que ver con lo que pasa todos los días, o a empresarios pymes que se fundieron o la bolsa de harina a mil pesos"



-"Yo creo que va a pesar más la realidad económica en la elección, la gente común en nuestros barrios no piensa en las lebacs, no compra dólares, ni el acuerdo del Mercosur- Unión Europeo. El Gobierno de Macri se niega a hablar la realidad, no se dieron cuenta que ya no hay más beneficio de inventario después de tres años de gobierno, que no hubo brotes verdes, ni lluvia de inversiones, ni segundo semestre, es más vemos una tormenta de desocupados".



-"Tenemos que decirle a los argentinos que debemos renegociar con el Fondo, que debe crecer la economía, esto es lo que explica Alberto Fernández cuando lo dejan. Kicillof va a dirigir su gestión. Nosotros como intendentes vimos definanciados los distritos de la provincia de Buenos Aires, los recursos, es decir no dinero, salud, educación"



- Sobre declaraciones de María Eugenia Vidal: "Si gana Ki cillof gobernará una fuerza política que supimos construir"