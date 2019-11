"Jugamos a la grieta en un país que se acerca más a Biafra que a Noruega"

editorial novaresio 13-11.mp3



Luis Novaresio planteó un comentario editorial referido a la división política y social que se observa en nuestro país, a partir de sucesos como lo de Bolivia.





Esto configura una situación muy difícil, que no da chance de mezquindades políticas. Le agradezco a Jorge Faurie que haya atendido el teléfono ayer. Ratifico lo que dije: fue un golpe de estado y la postura de la cancillería es tibia, y hasta cómplice. El sistema democrático y la interpelación es disentir cuando uno cree que debe hacerlo. Ayer el canciller Faurie me dijo que la constitución boliviana le daba al ejército la posibilidad de "sugerirle" algo al presidente de la Nación. Y no es así, la constitución no contempla eso. Me parece una complicación que en el medio de esta situación jueguen a la política de la mezquindad, con el 40% de pobres, con jubilados que cobran 13 mil pesos. Ayer me mataban los trolls pro, diciéndome K, y que estaba con Evo Morales. Cuando me dicen 'puto de mierda K', lo que más me ofende es 'de mierda', eh. No me corran por ese lado, el insulto califica al insultante, no al insultado. Es un golpe de estado, claramente. Después analicemos lo que hizo Evo Morales, el referéndum, la perpetuación, ¡le cambió el nombre al país! Tengo la tranquilidad de haberlo dicho en su momento. Para defender un sistema no se lo viola. Si vos crees que para defender un sistema tenés que hacer un golpe de estado, me cruzo al otro lado. Dicho esto, no me parecen felices las declaraciones del presidente electo, que heredará una deuda de 55 mil millones de dólares contraídas con el fondo y ayer le dijo a Viviana Canosa que Estados Unidos volvió a los 70'. ¡Otra vez enojado! Me permito decirle al presidente electo que no hay lugar para la calentura personal. En el mundo no hay países amigos y países enemigos. Hay países que tienen intereses comunes y países que no. No somos China como para desafiar a Donald Trump... no estamos en condiciones de hacerlo. El tema central de hoy es que Argentina está en una crisis fenomenal, que no admite la grieta. Me parece muy grave. ¿Dónde está el secretario de comercio de la nación? Haciendo esto de la mano invisible de mercado son Adam Smith, y en Inglaterra se nos ríen. No juguemos de un lado y del otro de la grieta, en un país que se acerca a condiciones de Biafra, más que de Noruega...