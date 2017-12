Julio Bazán: "Leopoldo Moreau se perdió la oportunidad de echar agua a la violencia del jueves y lunes"

Julio Bazán - periodista 22-12.mp3

"Estoy mejor, lo que persiste son las ampollas en la boca, por las cenizas. Las heridas se curarán en 15 días, pero no hay lesiones internas. El espíritu entero."-"Leopoldo Moreau se perdió la oportunidad de echar agua a la violencia del jueves y lunes, le echó nafta, es una actitud irresponsable. Los diputados deben bajar el mensaje. Si los Diputados aplauden a Moreau, los de abajo se encienden."-"En manifestaciones del Pro le pegaban a los periodistas de C5N, Radio Rivadavia, está en peligro el periodismo"-"Los diputados en el Congreso quedaron muy expuestos por su accionar."-"Hace 50 años que trabajo en la calle, no voy a permitir que los violentos decidan si puedo trabajar en la calle. Los camarógrafo me dijeron que habían filmado los rostros."-"Me querían destruir, los metrodelegados me refugiaron. Uno de los energúmenos puso en twitter que me quería matar y me dio un piedrazo."-"Hay que curar la violencia que contagian a la sociedad los dirigentes irresponsables, amigos que dejan de hablar de política para seguir reuniéndose. Familias destruidas por la política"