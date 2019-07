Julio Cobos: "Anibal Fernández se habrá quedado con gusto a poco por la elección anterior"

-"Está muy complicado el tema de las elecciones, no hay nada definido, lo que veo una paridad en la que el presidente Mauricio Macri ha crecido durante el último mes, pasó en Mendoza".



-"Habrá que ver lo que sucede con los votos de Roberto Lavagna y José Luis Espert, que a mi modo de ver son gran parte del caudal electoral del presidente. Si esos números son considerables y no es mucha la diferencia entre Alberto Fernández y Macri, creo que gran cantidad de esos votos irán al presidente en la primera vuelta y lo acercarían a una cifra del 45 por ciento".



- Sobre las declaraciones de Cristina Fernández: "Un disparate, no hay punto de comparación en ningún área de la gestión con Venez uela, que está viviendo una crisis extrema y prolongada, con dos presidentes: uno reconocido por el mundo exterior y otro empoderado en su forma de hacer gobierno".



-"Todas estas declaraciones no impactan favorablemente a Alberto Fernández. Anibal Fernández se habrá quedado con gusto a poco por la elección anterior, hay cosas que no deben decirse"



- Por qué debería ser reelecto Macri: "El Presidente dijo que tuvo una mala apreciación de que iba a resolver los temas económicos más rápido, inflación, generación de empleo e inversión. La gente sabe que se hizo un esfuerzo, se reconocieron los errores. Por otro lado, no hay otra opción superadora a Macri. Los Ministerios administraron muy bien los recursos con transparencia. Es imposible dejar de pagar las leliq, no sé el tema de las jubilaciones que dijo Alberto Fernánde z"