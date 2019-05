Julio Conte Grand: "Los policías no tenían ningún motivo para disparar"

-"No coincido con Sergio Berni, no tengo la idea que los sujetos a quienes tenemos detenidos e investigados hayan estado motivados por alguna postura de política criminal a nivel nacional; y tampoco creo que nuestra posición en política criminal sea coincidente con semejante actuación".



-"Nosotros en la provincia tenemos una política de equilibrio, en el Ministerio Publico existen tres puntos, tutelar, defensa y fiscal. Le tengo respeto a Sergio Berni, pero no estoy de acuerdo".



- "Tenemos determinado que las muertes se produjeron por la colisión y que la misma fue derivada por la velocidad y desestabilización del vehículo, generada por la persecución y los disparos; eso está acreditado y comienzan a sumars e pruebas".



-"Tenemos acreditado que un proyectil salió del arma de un policía que fue apartado por Cristian Ritondo, y casquillos de otro policía. Tenemos acreditado que no había un sólo móvil, sino que había tres en la persecución".



-"Se analizará la motivación de la persecución, los disparos. Es un pueblo chico que corre todo tipo de información. En cualquier caso, no justifica lo que pasó, no había ningún motivo para disparar, hay un reglamento en el uso de armas".



-"No había ningún motivo para que disparen. Es incorrecto que se puede disparar cuando te dan la voz de alto y no frenas".



"Los policías estaban buscando algo irregular, pero es prematuro. Es importante decir que este no es el comportamiento de la policía bonaerense".



-"Es importante decir que los presuntos culpables fueron detenidos, que la familias están contenidas, hablamos con el Intendente, con Cristian Ritondo, la investigación está encaminada".