La Cámara de Apelaciones sentenció que Uber no es ilegal pero que debe regularizarse

-"La decisión de la Cámara sobre Uber es positiva y confirma lo que venimos sosteniendo desde el principio y cierra el argumento que se usó hasta ahora para decir que la empresa era ilegal, porque ya se había dicho que no hay delito y ahora se dice que no hay contravención".



-"Lo que dice el fallo es que no existe la contravención que hasta ahora se imputaba a la empresa. Nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos y que queremos una regulación..., nosotros no estamos dentro de la regulación del taxi ni dentro de la regulación del remises".



-"Queremos una regulación moderna, como la de Mendoza, se reconoce a UBER como una empresa de redes de transporte y se habla de toda la industria como alg o distinto"



-"Netflix y Spotify no están regulados, nosotros no somos un servicio público, debes bajar la aplicación"



-"Yo me apoyo en los fallos que hay, todos señalan que no hay un delito, ni una regulación"



- "No queremos habilitarnos como remise porque no lo somos".



- Pagos en la AFIP: "Nosotros pagamos todos los impuestos que nos corresponde"