"La CGT no está a la altura de las circunstancias de lo que está pasando"

Sergio Palazzo, Secretario General Asociación Bancaria, habló en Novaresio 910 y dijo que "primero hay que recuperar lo perdido por la inflación el año pasado. No aciertan con dar a un programa antiinflacionario y que de garantía a la discusión paritaria."





Además, definió la situación económica como "caótica. Un Gobierno que no tiene claro a dónde va. Las decisiones que toma, a partir de cierto grado de ineptitud, la balanza de la desigualdad cae sobre los que menos tiene. El salario real cayó un 22 por ciento en relación al privado."





Acerca del rol de la CGT en este momento que vive el país, afirmó que "creo que no están a la altura de las circunstancias. Soy parte de la organización y me tengo que hacer cargo de la autocrítica, no estuvieron presente. Subieron las tarifas, cayeron los puestos de las industrias, las pymes cerraron. Da la situación para que la CGT intervenga."





"Tendría que hacer por lo que pasan los trabajadores y por el intento de la reforma laboral. El paro tiene que ser convocado por la CGT y apoyado por los gremios", finalizó.