La Ciudad de Buenos Aires amaneció atestada de basura por la falta de recolección en el feriado

Marcelo Aparicio.mp3







La Ciudad está llena de basura proque la Ciudad de Buenos Aires decidió que no trabajemos el feriado del día 1 de mayo para hacer un recorte de presupuesto".



-"Nosotros advertimos que íbamos a hacer paro el 30, pero la decisión de la Ciudad fue recortar gastos haciendo que no se trabaje; ahora se acumuló más de dos días de basura y va a ser muy complicado poder normalizarlo, porque tras las necesidades que hay lamentablemente la gente nos rompe toda la basura".



-"La Ciudad no quiere hacer una inversión pagando lo que corresponde a las empresas; nosotros no estamos trabajando a reglamento, estamos trabajando, pero nos encontramos con un desastre que no podemos controlar".



-"El barrendero limpia la vereda, nosotros recogemos toda la basura, adentro y afuera del contenedor. La Ciudad no quiere trabajar más los feriados, entonces va a haber más acumulación de basura".



-"Nosotros en los demás municipios trabajamos, pasó en el distrito de Jorge Macri. La Ciudad decidió que no se trabaje. La Ciudad está recortando gastos".