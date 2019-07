Karina Santolín.mp3







Karina Santolín, fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación Judicial Nº 7, encargada de la causa, habló con Luis Novaresio sobre el caso de la jubilada que le amputaron una pierna por error.





-"La denuncia sostiene que los médicos se equivocaron de pierna y amputaron la que no correspondía. La habían amputado los dedos y los días posteriores le dicen que debían amputarle hasta la rodilla"



-"La denuncia resulta verosímil de acuerdo al relato de la denunciante, después veremos lo que surge de la historia clínica. La denuncia está hecha contra el traumatólogo y el cirujano cardiovascular del Sanatorio Berazategui"



-"La pena de prisión de 3 meses a tres años, la multa, y la inhabilitación"



-"No me consta del informe que no era necesario la amputación. Veremos las pruebas, las pericias médicas para decidir la situación de los médicos"



-"Nosotros somos una fiscalía que tiene mala praxis, delitos culposo, y hay algunas causas contra el Sanatorio de Berazategui"