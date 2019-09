La editorial de Luis Novaresio

El conductor de Novaresio 910 y un nuevo comentario editorial referido a la denuncia de Daniel Vila

Quiero mencionar dos temas, uno más general y otro que tiene que ver con esta empresa: el más general es los manotazos que se anuncian y no se resuelven en nada. Voy a dar tres ejemplos: primero, el bono de los 5 mil pesos para los despedidos, ¿dónde está? Nos explicaron que salía y nunca lo vimos. Dos: "vamos a plantear en el Congreso la discusión del default..." ¡Nunca fueron al Congreso! Y tres: se congelan las naftas hasta noviembre, se levanta el congelamiento.

Si a la zozobra de lo que hemos planteado, le sumamos lo de un sector olvidado. Siento que lo de los jubilados bordea el abandono de persona. Cobran menos de 13 mil pesos. 6 de cada 10 cobran el haber mínimo. Las jubilaciones en el período de Macri aumentaron un 239%, los medicamentos 393%. No es demagogia lo que estoy haciendo, se los juro. Imaginate vivir con menos de 13 mil pesos. Hoy es 33.000 lo que una familia necesita. A la angustia de esta situación sumo un nivel de incertidumbre, tratando de ser mesurado, en el que no tengo muy claro si saben lo que tienen que hacer. Marcha, contramarcha, contramarcha de la contramarcha.

Luego, lo de los barras, ya saben lo que pienso: hay que parar el fútbol. Me hincharon poderosamente. Otra vez tipos detenidos que los liberaron porque, qué sé yo, no tienen antecedentes. El señor Caverna, qué sé yo cómo se llaman... ¡son impresentables!

Por otro lado, me dicen "¿no vas a decir nada de lo que dijo Vila?". Chicos, trabajamos en esta empresa con una libertad que pocas veces hemos visto. Ayer Daniel Vila estuvo con Fantino e hizo una denuncia gravísima. Es muy técnico para explicar algunas cuestiones, mejor escucharlo (AUDIO VILA). Acá hay varias cosas: una cuestión de fondo y una cuestión de forma. La cuestión de fondo es de una gravedad fenomenal. ¿De qué estamos hablando? De concentración de los medios de comunicación, etc. A mí me interesa, no porque trabaje acá, sino porque tengo afecto y agradecimiento por quien estaba hablando. Si así fuera un desconocido, el planteo que está haciendo es gravísimo. Por otro lado, la cuestión de forma: el presidente Macri, cuando asumió el 1 de Marzo de 2016 dijo tres objetivos: pobreza cero, unir a los argentinos y transparencia institucional. Cuando vos planteás una denuncia penal no podés retirarla así nomás, sino se transforma en una herramienta de extorsión. Asumo que hoy un fiscal de oficio hará una investigación del caso. ¿Y sabés por qué me parece grave? Porque a la tragedia de todos los días (inflación, jubilados, pobreza), se vuelve a perder otra oportunidad de generar un sentido republicano de transparencia más o menos razonable. No es menor.