"La gente fue en búsqueda de un cambio pensando que iba a estar cada vez mejor y ahora pasa esto"

- Sobre si es candidato a presidente: "No, lo mio es hacer un revelamiento de la situación social, económica, las nuevas demandas, todo lo que hace de la economía real. Hoy debemos atender las necesidades que hay, la caída de la industria, el sector del calzado en caída, despidos, suspensiones. Y también ir en búsqueda de las soluciones de fondos."



-"La cuestión de fondo es que si se reactiva la economía, los empresarios afrontarían los aumentos de los salarios a la par de la inflación, ya que da más consumo."



-"Cada vez más chicos y adultos mayores tienen que ir a comedores."



-"Yo estoy trabajando en el Partido Justicialista que está en una etapa de integración, reencuent ro con dirigentes para conformar un frente que dé certidumbre y confianza para un futuro de la Argentina."



-"El PJ buscará una amplia participación para luego formar un Frente. De acá se sale produciendo porque tenemos una deuda muy grande."



-"Yo en el debate presidencial dije las consecuencias que traerían el Cambio, la gente eligió y entiendo, fueron en busca de algo mejor y no fue así. Ahora la gente busca quién los saca de esto."



Luis Novaresio, conductor: "Yo le hice dos preguntas y no me las respondió."



Daniel Scioli, diputado: "No se están priorizando las candidaturas, se está buscando la unidad en la diversidad, para que en las PASO se ordenen las candidaturas, veremos cuando llegue el momento si soy candidato"



-"Yo soy vicepresidente del Partido a nivel Nacional, y en el Bloque estoy en U nidad Ciudadana, ahora la base parte desde un justicialismo que está en un proceso de reorganización."



- "La provincia de Buenos Aires, comprendo los problemas de gobernarla cuando las políticas nacionales no se fomentan, en nuestra gestión avanzamos en la industria y emprendimientos, que ahora bajan sus persianas por las importaciones."



-"Desde lo productivo hay una dificultad en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, hay un esfuerzo para mejorar el fondo del conurbano con una realidad social que se hacen muchos esfuerzos."