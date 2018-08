Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Se ordenaron detenciones en una causa que nace con una investigación de Diego Cabot de La Nación. Se dieron una serie de medidas que dieron las detenciones."



Bolsas de dinero de Electroingeniería y Iecsa: "No puedo darle detalles. La hipótesis delictiva es asociación ilícita. Nosotros investigamos hechos, no gobiernos"



-"No puedo anticipar las consecuencias de la investigación"



-"Se liberaron 20 ordenes de detención"





