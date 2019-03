La Justicia impidió la salida del país de un deudor de cuota alimentaria

Diana Mezzano, abogada de la ex esposa del hombre a quien no permitieron salir del país por deber la cuota alimentaria, habló en Novaresio 910 y dijo que "Había un atraso importante en la cuota de alimentos, y al no encontrar bienes ni tener ingresos en blanco se requirió a la Justicia la prohibición de salida del país".

Además, dijo que, agregó.Finalmente, dijo que