"La Policía de Brasil acusa a Gustavo Arribas de recibir dinero vinculado al Lava Jato"

Hugo Alconada Mon - periodista de La Nación 02-03.mp3

"Lo que expone la policía Federal en un operativo con la AFIP Brasileña es que Gustavo Arribas usó la célula dedicada al lavado para fugar dinero."-"La policía no se mete con el origen del dinero, pero si que hay operaciones que están en sospecha."-"Arribas dijo que sólo fue una operación, lo que el operador financiero dice es que hizo varias transferencias, lo que saca a la luz la policía brasileña es que hubo 14 operaciones por un total de 850 mil dólares."-"Gustavo Arribas fue sobreseído en la Argentina pero el expediente no se cerró, lo debe definir la Corte Suprema Argentina, además es investigado en Brasil."-"Lava Jato es una causa que está abierta en Brasil y siguen investigando."-"Nosotros expusimos el rol de Jorge Rodriguez en el pago de sobornos por las redes troncales de gas, AySA y el soterramiento del Sarmiento. Gustavo Arribas no es el único de este entramado.""Nosotros en cuanto salió todo esto me contacté con los voceros de AFI que emitieron un comunicado, los voceros de presidencia me dijeron que no tenía nada que decir. Lo que si sabemos es que hubo una reunión. Nosotros siempre llamamos antes de las publicaciones, en su momento Gustavo Arribas dijo que las transferencias eran reales, después que no y luego que una sola fue real."