La política tiene que jugar al juego grande y no al chiquito

Hoy tuvimos varios testimonios. Hay dos miradas: La de los gremios y Guillermo Dietrich, un Ministro que representa lo que es el PRO. Es una situación irreconciliable. ¿Hay alguna instancia de abordar lo que es la inflación?

Hay una situación objetiva. ¿Cómo es la situación actual del país? Ayer el gobierno decidió cambiar la forma y dicen que es el todo por el todo. Vamos por todo en materia cambiaria.





Ayer un funcionario me dijo que no hay posibilidad de que antes de junio la inflación de menos de 3%. ¿Tenemos que seguir con el discurso de Moyano? No da abrir estos 7 meses de gobierno a escuchar una posición distinta de gobierno ¿Tienen que ganar la elección a cualquier costo? No les está dando bien las encuestas.





Nunca tuve vocación política, pero cuando la tenes ¿No te da hacer algo distinto por tus instintos patrióticos e históricos? La jornada de hoy muestra la imposibilidad de nada.





¿Y si prueban con imitar a Marcelo Bielsa? ¿Y si dicen empardemos el campo para jugar al juego grande y no al chiquito? Jueguen al juego grande, no al chiquito