Hay 3 puntos para debatir hoy. Uno es el económico, decía 46$ el dólar y $50 el euro





Otro es político, con el acuerdo que habría de hacer con Miguel Ángel Pichetto y al Gobierno le hicieron llegar un paper con 10 puntos que Mariana dijo que era equilibrio fiscal, pago de la deuda. Es el acuerdo del Fondo.





Si bien no estaba informado, Pino Solanas dijo que no le ofende que le digan que estaba con Cristina, pero ayer estaba el hijo de la ex Presidente. ¿Alguien duda que Pino Solanas tiene la bendición de Cristina Fernández de Kirchner, estando su hijo ahí?





A mi me gusta que haya diálogo, pero Perón decía "Yo no me siento a calentar silla" tiene que haber un acuerdo serio entre todos.





Fue horrible lo que dijo Catherine Fulop. Fue horrible, comparó el colaboracionismo en el holocausto con Venezuela. Pero debo considerar que tiene su familia en Venezuela y que no es una analista que le desea la muerte a alguien. Pidió disculpas y la van a querellar. Estamos abordando los extremos y creo que la realidad no está tan buena como para jugar a la pirotecnia de los extremos.