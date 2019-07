-"Hoy repartiremos folletos para los pasajeros que estén en el Aeropuerto, no se verán afectados los vuelos. La intención es dar a conocer lo que venimos denunciando"



-"La situación de Aerolíneas Argentinas es achicamiento y estancamiento en su crecimiento, pero el foco de la crisis de nuestro sector se desprende de la crisis económica que sufre Avianca y Andes. Avianca toma el capital de MacAir que pertenece al grupo familiar del Presidente de la nación y fue la punta de lanza de un proyecto aero-comercial de Guillermo Dietrich, esa empresa declaró un lock out patronal, dijo que no podía pagar los sueldos, los compañeros ya no tienen sueldo, las compañeros de Andes lo cobran en cuotas..."



-"No sé si se busca de parte de compañeros desestabilizar un gobierno, a nosotros nos interesa muy poco la ideología, respetamos la voluntad de la mayoría, lo único que pretendemos es que Aerolíneas Argentinas tenga una planificación y cumpla el rol de empresa de bandera, queremos el normal funcionamiento de una actividad ligada a la seguridad"



-"Lo que quiere hacer este Gobierno con el tema aero comercial es lo que se hizo en los '90, se lo dijimos al ministro de transporte, las mismas empresas que instaló el Gobierno están quebrando y dejando familias en la calle"