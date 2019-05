La UTA confirmó un paro de transportes para el 25 de mayo

-"No trabajamos el 25 de mayo, no hemos tenido una respuesta satisfactoria del gobierno. El Ministro de Trabajo y el Ministro de transporte dicen que están trabajando en el tema".



-"Esperamos una respuesta positiva de estos dos ministerios, por el momento se mantiene".



-"No voto a Mauricio Macri porque no es el espacio político que a mí me representa. A mí me gusta Roberto Lavagna como presidente



-"Hoy a las 14hs el Consejo directivo de la CGT va a definir un paro, yo creería que sí, fin de mayo, principio de junio porque no hay alternativa posible ante la situación económica que vivimos"



-"Ayer se lo planteamos al Fondo"



-"Soy peronista y futbolero, hincha de T emperley".