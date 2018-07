-"Las declaraciones del Dr. Albino fueron un disparate, desafortunadas, temerarias y sobre todo de quién viene, un pediatra prestigioso, además porque puede hacer creer a la gente que el preservativo no es el método más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y eso es realmente peligroso, justo cuando en Argentina hay una relajación en el uso del preservativo"



-"Muchos ahora ven que el Sida se trata con medicamentos y termina siendo una enfermedad crónica no es tan peligrosa. Nos preocupan mucho las declaraciones de un líder de opinión"



-"Desde el Ministerio de Salud y las diferentes organizaciones estamos incentivando el uso del preservativo."



"Yo creo que lo de Albino es un hecho aislado, creo que la Iglesia ya no discute el uso del preservativo. Las declaraciones de Albino están fuera de época"



-"Yo creo que es un final abierto el tema de la ley del aborto en el Senado, suponiendo que se caiga, independientemente del desenlace no vamos a volver atrás en muchos puntos, ejemplo las políticas de prevención del aborto, las educación sexual en todas las escuelas, que a todos les llega la política de procreación responsable"



-"Esto no es una cuestión sólo de salud, sino social, del derecho de las mujeres, yo creo que en algún momento saldrá."





