"Las familias destinan el 50% del sueldo en pagar el alquiler"

Gervasio Muñoz, Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, habló en Novaresio 910 y dijo que "En lo que va de este año no tenemos aún números reales del aumento de alquileres; puedo decir que si la inflación del último mes es de 3,8 por ciento, seguramente los alquileres estén por encima, porque es lo que sucede año tras año: los alquileres aumentan muy por encima de la inflación y está aumentando mucho también, aunque parezca increíble, el precio de las viviendas".



Además, dijo que "Entre el 50 y el 54 por ciento es a nivel nacional el promedio de sueldo destinado al pago de alquiler; nunca en la historia del país se destino tanto porcentaje del sueldo al alquiler".



"Esta transferencia de ingresos que hacemos a los que invierten en propiedades nunca ha sido tan alta: son quince días de trabajo para pagar el alquiler; y esto en un clima de desregulación absoluta y de falta de control absoluta; lo que hay es también un abuso permanente, porque no hay forma de que se cumpla algún tipo de ley en materia de alquileres", agregó.



Sobre las irregularidades de los contratos, dijo que "El Código Civil dice que los contratos de alquiler son de dos años, pero muchos lo hacen por un año. Muchas renovaciones son por 6 meses".



Finalmente, dijo que "El que alquila no puede dejar de alquilar, los jóvenes y los adultos mayores son los que menos alquilan, los jóvenes viven con los padres, los adultos van a lo informal, pensiones o se van con sus hijos".