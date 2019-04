Laura Alonso no puede ser la titular de la Oficina Anticorrupción

Luis Novaresio realizó su comentario de cada mañana enfatizando en la economía y en las cuestiones electorales pero compartió su espacio con Candelaria de la Sota, quien le respondió a Elisa Carrió luego de sus insultantes palabras hacia el ex Gobiernador José Manuel de la Sota.





El tema central es el económico. Pero también la actitud dinosauria de algunas personas que no entienden que hay cosas que no se pueden hacer porque no se pueden hacer. Se lanzó el plan económico de emergencia del gobierno. Muchos dicen que es un parche. Pero hay que esperar al 7 de mayo para que se termine de aplicar.





Es muy difícil para un Presidente de la Nación gobernar la crisis y decir constantemente que va a ser candidato. Le esmerilan la candidatura. Hay un sector del gobierno de Maria Eugenia Vidal que trabaja como hipótesis que sea candidata. Y también Horacio Rodríguez Larreta trabaja en ese sentido.





Lo otro es lo de Carrió. Es de mala leche decir eso. Pero es el desprecio de cualquier condición de dignidad hacia el otro. Carrió es el climax de eso. Ayer trasciende que Cristina va a presentar un libro y Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, desde la casa Rosada dice "acá transmito desde Caos". Un toque de ubicación, no puede ser la titular de Oficina Anticorrupción.