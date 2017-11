Leonardo Silva - Bombero Voluntario de Pilar 18-10.mp3

"Estamos en Esquel, tenemos reserva por orden del juez. Fuimos convocados por el Consejo Nacional de Bomberos, somos 8 equipos de rescate, estuvimos alojados en una dependencia del Ejército."-"Con Prefectura hicimos la búsqueda y se halló el cuerpo. No sé el horario porque no teníamos teléfono para que no se filtre nada."-"Fuimos activados en dos oportunidades pero nunca hicimos el rastrillaje."-"El juez estuvo presente con nosotros. Me pareció que estaba el hermano de Santiago Maldonado."