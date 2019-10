Ley de no mentir. "Es un salto cultural y moral"

lared_export_2019-10-10_10-07-10.mp3



La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dialogó con Luis Novaresio y habló de todo: pedido de documentos, declaraciones de Victoria Donda, la pena a quienes mientan en indagatoria, y mucho más.





Sobre la polémica por el pedido de DNI: "La regla general es que cualquier policía tiene capacidad de prevención. En cualquier momento y en cualquier circunstancia puede pedir documento"





La diferencia entre el pedido en trenes y en vía pública: "Lo de los trenes es un proyecto específico, en donde se realizan advertencias a los que ya han cometido algún delito en este medio de transporte. Está dando un excelente resultado y sin quejas"





Sobre la 'portación de cara': "El pedido de documentos es completamente aleatorio: jóvenes, grandes, con traje, sin traje, en bicicleta..."





Sobre la intervención de Victoria Donda: "Me pareció un abuso de poder. Una diputada nacional no puede gritar así 'soy diputada'. En cualquier lugar del mundo, esa actitud se puede tomar como un encubrimiento. ¿Y qué tiene que ver que sea Diputada Nacional? No puede hablarle así a un policía"





Explicó los motivos de la pena a la mentira: "En Argentina, la indagatoria es un momento en donde la gente puede mentir, y ahí la Justicia debe llegar a la verdad. Es un avance penar a las personas que mientan en la indagatoria. Es un cambio cultural muy importante. El delincuente tiene la opción de quedarse callado. Si va a hablar, que no mienta. Esto no es invasivo"





Su cruce con Luis Novaresio:





- El conductor planteó: "¿Cómo va a penar a un imputado que ejerce su derecho constitucional de defensa? Estar preocupado por si yo soy mentiroso, es fascista"

- La Ministra respondió: "No es así, esto es cambiar la cultura. Es un salto moral hacia la libertad"