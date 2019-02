Lo que se vota no es si premias a una gestión, es si castigas a otro.

Estamos votando un deseo que no se condice con la realidad.

Si Macri gana la eleccion va a ser inedito por los números que tiene.

Si gana cristina, también.

Un kirchnesita me dijo dijo "a la gente no le importa el robo porque no esta seguro y no le afecta".

A la hija de la ex Presidente le encontraron 5 millones de dólares en una cuenta. No se puede ahorrar 5 palos siendo funcionario.

Estamos viendo si votamos al menos peor por cosas que no hizo.





