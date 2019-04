"Los 64 productos a partir del próximo lunes tienen que estar en las góndolas"

-"Hoy arrancan los precios esenciales con su señalización en góndola para que el consumidor sepa cuales son los productos, los 64 productores deberían estar en góndola el lunes que viene, es por una cuestión de logística, ejemplo la leche de la ex SanCor. El precio se debe mantener 6 meses".



-"En caso de encontrar errores se debe llamar a nuestra página para denunciar. Los puntos de venta son los supermercados de alcance nacional, no están incluidos los chinos por no tener un interlocutor. Yolanda Durán no es una interlocutora valida, no sabemos si representa a alguien".



-"Los Supermercados son La Anónima, Cencosud, Carrefour, Jumbo, Coto, Walmart".



-"No podemos hacer nada con los aumentos que hubo hace una semana".



-"Se puede entrar a la página de precios cuidados".



-"El acuerdo de carne es diferente a precios esenciales".



- Sobre los precios de la leche- Mastellone habla de una cantidad de litros: "Con Mastellone el acuerdo es 240 mil litros de leche y se viene un nuevo jugador que es la ex SanCor".



-"Productos esenciales es para las familias, apelamos a la conciencia del consumidor"



-"Hemos entregado un informe a las administradoras de los planes de ahorro de autos para que nos den acciones concretaras para resolver la situación de las personas que están en problema"



-"Yo padecí a Guillermo Moreno, no es lo mismo, Moreno era el grito, ahora hay acuerdos, se busca que el consumidor encuentre una ayuda, no es el mismo modelo. El Estado sí debe arbitrar cuando hay pr oblemas para el consumidor. Hoy salió un decreto de lealtad comercial, donde el Estado controlará lo comercial".



-"El Gobierno continúo y mejoró precios cuidados con Ignacio Werner, hay que salir con una política de contingencia por la inflación que tenemos".