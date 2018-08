Federico Delgado: "Los argentinos estamos frente a un tumor que tenemos la chance de empezar a extirparlo"

Aunque no se encuentra trabajando en la causa, el fiscal Federico Delgado no eludió dar su opinión sobre el caso de los cuadernos de la corrupción y señaló que la sociedad argentina tiene la oportunidad de "empezar a extirpar el tumor" de la corrupción. No obstante, también aclaró que se trata de un "desafío" de difícil concreción.

"Si esto se corrobora, si esto avanza, si parece que todo es como se presenta, estamos en un quirófano frente a un tumor que tenemos la chance de empezar a extirparlo. Pero me parece un desafío difícil, incluso para nosotros los judiciales porque nos agarra en el peor momento, en el momento en el que nuestra credibilidad es muy, muy baja", señaló Delgado en una entrevista con Luis Novaresio.