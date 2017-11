"Los cinco líderes de este país tendrían que unirse para buscar a Santiago Maldonado"

Editorial Novaresio 17-08.mp3

"Nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas. Milagro Sala está acusada de ocho delitos diferentes, que estés acusado no te hace poner preso, la ponen presa en tres causas porque creen que entorpeció la causa y se podría fugar. Ahora viene la Comisión Internacional de derechos humanos sostiene que tiene que estar en prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria es por salud o más de 70 años."-"Hoy el fiscal general me dice que no tiene riesgo de salud, no sabe por qué no va a tener prisión domiciliaria. Acá hay dos cosas o la dejan libre o se queda presa. Me parece que es una chantada la prisión domiciliaria."-"Si es una cuestión política me corro, y me pasa lo mismo con Santiago Maldonado. Ayer vi a Patricia Bullrich que no me dejó satisfecho lo que dijo, fue pobre la exposición; y del otro lado estaba el kirchnerismo y Cambiemos tirándose los desaparecidos por la cabeza."