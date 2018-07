"Los indicadores muestran que hay intranquilidad"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







" Creo que los actos patrios hay que festejarlo, sobre todo el 9 de julio (...) Nuestra patria sufrió muchísimo"



El momento económico social del pais.

"Creo que es un momento difícil en el cual evidentemente los indicadores han demostrado que no estamos en un momento de tranquilidad. Espero se pueda estabilizar lo antes posible"



"Si no crecemos, no desarrollamos nuestra economía y no generamos riqueza para poder distribuirla con criterio federal, la situación no va a ser fácil"

"Creo que hay intenciones fuertes del Gobierno de escuchar y encontrar una salida conjunta"



La figura de El isa Carrió.

"Es una persona muy importante dentro del contexto del Gobierno Nacional y que en muchos casos genera opiniones o acciones que a veces tienen un co-relato para afuera. No creo que sea desestabilizante"



El presupuesto 2019

"Queremos apoyar los objetivos de las metas y discutir el presupuesto 2019 (...) No tener el presupuesto sería una señal negativa como país"



La figura de Cristina Fernández de Kirchner.

"Es una dirigente con un nivel de representación importante. Hay dirigentes que entendemos y creemos que el peronismo debe dar un paso adelante en función a un proyecto que plantee las cosas que la sociedad está esperando. Es la gente la que te dice si 'fuiste' o no"





