"Los precios de referencia son esenciales pero nosotros los tenemos más bajos"

-"No nos llamó el Gobierno para hacer acuerdos de precios, nos enteramos por lo que hablaron los ministros y la página de la secretaria de comercio. Por supuesto que adherimos a los precios esenciales, igual nosotros ya los tenemos más bajos".



-"Dicen que ahora la secretaría controlaría, pondría multas, pero si es un acuerdo voluntario a quien van a cuestionar. Es bueno los precios de referencia por la situación de inflación"



-"No creo que haya desabastecimiento por los precios, el tema es que hay muchas empresas que no producen directamente por las tarifas. El mayor problema es que la gente se lleva lo justo, la gente no tiene dinero en el bolsillo"



-"Nosotros ya no compra mos tanto porque necesitamos rotación, por el vencimiento, y eso pasa porque la gente no compra. Deben generar trabajo genuino"