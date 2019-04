Los que se candidatean para gobernar no están a la altura de las circunstancias

ED NOVARESIO.mp3







Hay dos cuestiones en la Argentina que no están resueltas: Economía y Seguridad

Se vienen las elecciones. Para los que son nativos democrático, es una novedad. Para mi no, y es un placer votar.

Hoy siento desazón. Ya lo he dicho que me resisto a que en Agosto, Octubre y Noviembre tengamos que elegir entre 2 fracasos.

Está visto que las dos opciones son Macri, que fracasó, y Cristina, que también fracasó.

Ayer quedé sorprendido que Alternativa Federal que aparece como una nueva alternativa porque si algo debería cambiarse es la seguridad y la economía, Lavagna sale a decir que no forma parte del mismo proyecto de Massa, y Massa dice que va a las elecciones y el que gana, gana.

¿Notan los políticos argentinos el nivel de desazón que hay?

Lo del Congreso ayer fue una nueva muestra de este chiquitaje. Queda poco tiempo, unos meses. Pero es mucho tiempo.





Bazán: Los argentinos estamos acostumbrados a hacer de regla la excepción. Una cosa es la resilencia, que nos piden que soportemos las tormentas y que nos recuperemos de las cosas día a día. Y nos encontramos nuevamente ahí. Siempre te dije que lo más importante es el trabajo, y una parte de esta resiliencia es no sentir que tenes posibilidades.





Contartesi: Estoy cansada en estos últimos meses de que el gobierno diga cómo va a salir de la bicicleta financiera y no de cómo crear trabajo.





Cane: tengo mucha desilusión, me cuesta tener esperanza.





Caraba: no tengo hijos, ni 4 sobrinos. Me angustio por ellos porque no sé qué país le estamos dejando. No veo una luz a final del tune.





Coco: Creo que los políicos transitamos la calle de los índice, pero no la calle. Por eso no hay esperanza. ¿Qué país nos están dejando ellos? Mientras no nos encerremos a ver lo que vivimos el día a día, no vamos a salir.





Novaresio:





Mi viejo siempre me decía "tenés que estar a la altura de las circunstancias", y eso me daba una exigencia enorme.