Luana Volnovich: "Como Vidal no puede hablar de economía, agrede a La Cámpora"

-"Lo que dijo Martha Pelloni me sorprendió, pero igual creo que hay una apuesta fuerte de que voceros del Gobierno salgan contra la Campora, y quedó demostrado con el puntapié de María Eugenia Vidal que estuvo encerrada, pasó el apagón en La Plata, inundaciones, escuelas sin gas, y gatillo fácil, la gobernadora estaba desaparecida, evidentemente estaba preparando la campaña. No puedo hablar de la crisis económica, entonces agredo a la Campora para desviar la discusión".



-"Todos debemos tratar que la campaña no se lleve puesta la ética, y las familias. Debemos discutir un modelo de país y provincia y no una campaña violenta".



-"Elisa Carrió, más allá de votar a Macri, sabes que dice cosas que verdaderamente son surrealistas. El Gobierno deberá evaluar quien tiene en sus filas"



-"Este Gobierno marca una etapa, ellos ganaron el 2015 vestidos de políticas que ellos no representaban, si verdaderamente creen que quieren hacer ajustes deben decirlo. 12.3 por ciento de desocupación en la provincia de Buenos Aires debe explicarlo Vidal y veamos quién gana las elecciones, pero como no puede hacerlo habla de la Campora"



-"Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para construir un frente electoral para ganarle a Mauricio Macri"



-"Maximo Kirchner tiene capacidad para construir consensos, tiene capacidad para hacer análisis de la realidad y con mucha humildad. El Frente de Todos lo conduce Alberto y Cristina Fernández, Cristina con el primer acto de definir Alberto como vicepresidente muestra su rol, ella es cercana a la gente"