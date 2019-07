Luis Arias: "Ningún gobierno como éste intervino tanto en el poder judicial"

-"Me alegra mucho que Eduardo De Lázzari o que cualquier miembro del Poder Judicial saque a la luz este tipo de situaciones, que no son de ahora y no me sorprenden en absoluto".



-"En la Provincia de Buenos Aires los medios nacionales no ponen el ojo, porque para el porteño parece que vivimos en África y son cosas gravísimas. Tanto se habla de los espías, pero aquí cualquier fiscal te arma una causa, interviene el teléfono y vos ni te enteras".



-"Los fiscales tienen un cuaderno de pruebas que no muestran hasta que la causa se eleva a juicio; pero si no te comprueban nada, vos nunca te enteraste que te intervinieron el teléfono".



- "Hay muchas causas armadas al solo efecto de intervenir las comunicaciones, aunque saben que no van a llegar nunca a juicio, sirven para espiarte nada más".



-"La vinculación de los jueces con la Policía Bonaerense es tremendas. En la inundación de La Plata salieron muchas irregularidades, se ve que la Policía Bonaerense, en complicidad con el Poder Judicial, sigue usando las mismas prácticas que en la dictadura militar, ejemplo cambiarles la causa de muerte, enterraron personas con identidad cambiada, pasó con Luciano Arruga"



-"Coincido con De Lázzari, además es necesario abrir el debate"



-"Lógicamente cuando quieren estigmatizar a alguien lo hacen, una vez que te cuelgan el San Benito es dificil defenderte. Lo que pasa que ningún gobierno como éste intervino tanto en el Poder Judicial. Yo frené el aumento de tarifas denunciando el negociado de María Eugenia Vidal y Pagan o, que se quedó con las cuatro distribuidoras eléctricas bonaerenses, pero también con Daniel Scioli había frenado otro aumento por la mismas razones. No tengo segundas intenciones".



-"El gobierno de María Eugenia Vidal busco una excusa para sacarme del medio, de un negocio que ella gestó con un empresario muy cercano al entorno presidencial, que es Rogelio Pagano"



-"El procurador Julio Conte Grand entró por la ventana, sin cumplir con lo requisitos, a mí me destituyó Conte Grand, ellos son parte de esto"