Luis Beder Herrera: "Si sacan a Carlos Menem es una proscripción."

Luis Beder Herrera - diputado, habló con Luis Novaresio en defensa de la candidatura de Carlos Menem, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Hoy a las 16hs se hace un acto en La Rioja en defensa de la candidatura de Carlos Menem, por otro lado, Menem no tiene sentencia firme, por eso hacemos el reclamo."-"El fiscal Di Lello dijo que si sacan a Carlos Menem es una proscripción."-"Yo no tengo ninguna condena. Menem tiene una absolución en el tema de armas, si está revocado, es cierto. Ahora se apeló y la sentencia no está firme."AUDIO DE LA NOTA-"Yo estoy convencido que la Cámara se ha excedido. Yo estoy a favor de la absolución de Menem. Yo lo conozco a Carlos Menem es idóneo y es nuestro candidato."-"En el diario La Nación se ve que es una cuestión política del Gobierno sacar a Menem. Mientras la Corte no se expida Menem queda libre."Luis Novaresio, conductor: "La sensación que tengo es que hay una Cámara de Casación que dice que Menem es culpable y no lo tomamos, pero una persona que no paga una multa no puede tener su registro."-"Me dice un constitucionalista que debemos respetar los procedimientos. Tiene razón. Como en los crímenes de la provincia de Buenos Aires que me explicaban que para sacar el ADN tardan un mes o tres meses."Gustavo Carabajal, columnista: "Es lamentable, pero es así."Luis Novaresio, conductor: "En 1995 voló Río Tercero y desde esa época se discute si Menem es culpable o no."