Luis Cevasco: Marcelo DAlessandro está equivocado, la policía debe actuar primero y después dar lugar a la fiscalía

Luis Cevasco - Fiscal adjunto de la Ciudad 05-12.mp3



"El piquete de la 9 de Julio se mantiene, no tiene orden judicial, está en el plano político. Los cortes de calles, según la reglamentación de la Ciudad, son contravención en la medida que no haya autorización. El protocolo dice, la policía primero actúa y luego consulta."- El piquete no está autorizado: "La policía debe actuar primero y después dar lugar a la fiscalía. La policía no necesita una orden de la fiscalía. Si el Secretario de Seguridad dice otra cosa está equivocado, me comunicaré con él."Luis Novaresio, conductor: "Le tienen miedo a aplicar la ley, el fiscal dice que actué la policía y el secretario de seguridad dice que actué ; la fiscalía."