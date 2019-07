Luis Etchevehere: "Este gobierno no cree en las retenciones como una herramienta de política económica"

Luis Miguel Etchevehere.mp3







Luis Miguel Etchevehere, Secretario de Agroindustria de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre el nuevo acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur.





Repasá las frases de la nota





- Acuerdo con la Unión Europea: "No hay motivo de preocupación, es un acuerdo histórico producto del trabajo de Mauricio Macri desde que asumió, que insertó a la Argentina de manera inteligente en el mundo. Se logró confianza en el Mercosur y luego con los países Europeos. Es una gran oportunidad para todo lo que nosotros hacemos"



-"Ahora se debe pasar en limpio los acuerdos, traducirlo a las lenguas de los diferentes países, pasar por los Congresos del Mercosur y los de Europa, se calculan dos años para que entre en vigencia"



-"Los aumentos del combustible no tienen que ver con el precio de la carne, que tiene que ver con la oferta y la demanda. Con china se incrementa la exportación provocando más empleo"



-"Siempre hay especulaciones, pero nosotros no hablamos de cambio de gabinete"



-"Se bajarán los aranceles en ocho años a los vinos, se irá de a poco. Las retenciones tienen fecha de vencimiento en diciembre del año que viene, este Gobierno no cree en las retenciones, la pusimos por una cuestión de emergencia"