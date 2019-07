Luis Malvido: "Es inadmisible que se use la empresa para una campaña política"

Luis Malvido.mp3







-"Estamos pidiendo informe a los pilotos para saber por qué dan ese mensaje en los aviones, ya que afectan a pasajeros que tienen de rehén, le dan un mensaje político usando los activos del país y la empresa para un escenario de batalla política. Es inapropiado y va en contra de las reglas



-"Es inadmisible que se use para una campaña política, en este caso apoyando al kirchnerismo y en contra del Gobierno. Iremos contra el sindicato en particular porque muchas veces los pilotos deben cumplir la orden, sin tener la voluntad"



-"Los pilotos no pueden dar mensajes de índole personal, y este estaría en la condición y ademas todas las reglas que tiene el comandante es dar tranquilidad a los pasajeros"



-"No es correcto lo que dicen, hay más pasajeros volando, no hay despidos en Aerolíneas Argentinas, además que hay más pilotos en diferentes empresas"



-"No he hablado con Pablo Biró, tenemos ideas diferentes, y él muestra que quiere luchar en contra del bienestar de la empresa con paros y afectaciones a la empresa"



-"Estamos analizando todas las medidas, estamos lejos de una demanda judicial contra el gremio"



- Aerolíneas perdió con el ingreso de las Low cost?: "Aerolíneas recibía mucho subsidio en el Kirchnerismo y se endeudó por comprar aviones, hizo bien en comprar aviones. Nosotros pagamos la deuda y bajamos el déficit, en un escenario competitivo. Hoy Aerolíneas Argentinas es mejor porque tiene que competir con otras empresas"