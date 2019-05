Luis Naidenoff: "Pensamos que la amplitud tiene que nacer del propio gobierno"

Luis Naidenoff.mp3







Luis Naidenoff, Senador Nacional por la UCR, habló con Luis Novaresio sobre lo que dejó la convención radical.





Repasá las frases de la nota





-"La convención radical fue buena, con buena participación, con excepción de 14 convencionales que no estaban de acuerdo con la posición que se tomó de ratificar la pertenencia a Cambiemos".



-"La modificación respecto a Gualeguaychú es de ampliar otras fuerzas políticas, tener más bases que no tengan que ver sólo en lo electoral. Se debe hacer un acuerdo de base para ciertos temas porque la imprevisibilidad está a la orden del día en el país".



-"En la ampliación de la base, yo no mencionaría personas, tenes gobernadores, algunos integrantes del peronismo. Nosotros queremos un acuerdo que permita ampliar la base"



-"No planteamos tener un vicepresidente radical, no podes ampliar la base poniendo formula. Para mí tiene que haber un candidato a vice que refleje nuestro pensamiento"



-"Nosotros pensamos que la amplitud tiene que nacer del propio gobierno porque los problemas son otros"