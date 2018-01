Luis Novaresio a Alejandro Finocchiaro: ¿Cuánto cobra ?: "No lo sé bien"

Purga de familiares de funcionarios en el Estado: "No me toca ningún familiar con el decreto. Tengo un hermano que hac e 12 años trabaja en el Registro Civil en la Provincia de Buenos Aires pero es una persona de carrera, él ingresó mucho antes que yo fuera funcionario". "No hubo ruido en el Gabinete con esto. Hay un amplio a esto, hay un amplio apoyo a la reducción, y al congelamiento de los salarios de los funcionarios". "Lo que ha sido complejo ha sido la eliminación de los cargos políticos". "Fue un trabajo que fue más que tomar una lapicera y tachar".



¿Cuánto cobra de sueldo?: "No lo sé bien, yo soy docente en dos universidades. En mi último sueldo cobre 120 mil pesos. Me deducen ganancias de todos los ingresos que tengo".



Paritaria docente: "Siempre soy optimista. Sé que cada gobernador va a dar lo mejor porque quieren que las clases empiecen a término". "Los personas que negocian esto han dejado de tener miedo a es ta especie de intimidación que empiezan algunos gremios en este momento y que ya están empezando a plantear a discutir