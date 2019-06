Luis Petri: "Al no haber competencia electoral, quedan desvirtuadas las PASO"

Luis Petri.mp3







Luis Petri, Diputado Nacional por Cambiemos, habló con Luis Novaresio sobre el proyecto para suspender las PASO donde no haya competencia y afirmó que no es una especulación política.





Repasá las frases de la nota





-"Ayer lo anticipaba Alfredo Cornejo, ante la ausencia de competencia electoral en una categoría, en este caso presidente y vicepresidente, en todas las agrupaciones políticas se desvirtuó la finalidad que tenían las Paso, que era la participación de la ciudadanía en la elección"



-"Los Frentes entendieron que hicieron acuerdos, no hace falta que la ciudadanía vaya a votar siete veces en el año. Nosotros decimos que se suspendan las Paso en las categorías donde hay consenso"



-"17 provincias tienen Paso en competencia de legisladores. Que no se hagan las Paso tiene que ver con voluntad política, como fue el financiamiento de los partidos políticos"



-"Por lo menos si no se corrige hoy, que sirva para más adelante. Lo que se ahorra es un monto considerable, pero lo importante es ponernos del lado de la ciudadanía"