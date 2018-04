Luis Petri : "Hoy no daremos quórum"

Luis Petri - diputado 25-04.mp3

Bajan a dar quórum: "No, nosotros no vamos a acompañar porque el pedido de la Oposición en el tema tarifas es irresponsable, infantil; y los mismo que enfermaron a la Argentina durante 12 años ahora se disfrazan de médicos, esta situación es heredará por desinversión, terminamos importamos energía."-"Esta ilusión que nos dijeron que a los argentinos nos regalaban energía daba déficit fiscal"- Cuotas en tarifas: "Si no se da la actualización de acuerdo al cuadro tarifario volvemos al pasado, desinversión, cortes. Hay que resolver el déficit fiscal por el déficit energético. El Gobierno está bajando la inflación"Luis Novaresio, conductor: "La i nflación del año pasado fue del 40 por ciento y esta será del 20"Luis Petri, diputado: "Ha habido una recomposición salarial, el año pasado el salario incremento su poder adquisitivo, bajamos la pobreza, la actividad económica creció, el empleo también. Algunos nos quieren hacer volver al pasado"-"Nosotros no vamos a bajar, si hay quórum sí"- Le parece bien tres cuotas en la tarifa de gas?: Ahora el Poder Ejecutivo habla de una transparencia energética, los impuestos municipales y provinciales."- Sería justo que se baje el IVA, es alta la recaudación de la AFIP: "El tema es el impacto fiscal, porque el IVA también impacta en las provincias."Luis Novaresio, conductor: "Mientras estudiamos le aumentamos las tarifas a la gente"