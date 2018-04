Luis Petri: "Pensamos que es indispensable establecer convenios en compensación de Estado-Estado"

Luis Petri - diputado 28-02.mp3

"El proyecto no se aplica a todos los extranjeros, a los extranjeros que viven en el país no se les aplica. El tema son los ciudadanos extranjeros que vienen de paso, para usar el servicio de salud debe darse un servicio de reciprocidad con el país de origen de la persona."-"Pensamos que es indispensable establecer convenios en compensación de Estado- Estado, es decir que los pague el Estado del ciudadano."-"Si no hay reciprocidad ni compensación debemos establecer un arancel."-"El conflicto detona con Bolivia porque ellos dijeron que no harán valer la reciprocidad de argentinos que estén en ese país. Hay que apelar al dialogo diplomático."-"Una persona es residente permanente después de dos años y tiene el mismo estatus que el nacional. Los turistas tienen una estadía transitoria"-"En la Universidad sería aplicar el mismo sistema."- Lee artículos de la ley migratoria-"No hablamos de la suspensión de servicios, sino poner en practica la ley de compensación o reciprocidad."-"No es un proyecto xenofobo, es reclamar un trato igualitario"