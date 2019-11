"Macri se despide subiéndose a lo mismo que criticó del peor kirchnerismo"

Que el gobierno nacional argentino no quiera reconocer una situación de facto en la república de Bolivia me parece gravísimo, es triste que se despidan de esta manera. El domingo supimos que las fuerzas armadas le dijeron a Morales que se vaya, y eso se llama golpe de estado.





Quieren jugar a la grieta antes de defender el sistema democrático. Entiendo que la política no es un club de amigos, en donde hay que estar de acuerdo en todo, pero en algunas cosas deberían ponerse de acuerdo. Porque si vos ponés todo en discusión, y si te caen mal los K o te caen mal los pro y no te importa la discusión del estado de derecho, estás siendo muy pobre. El gobierno que dice que reconstruyó las instituciones dice que no hay golpe de estado en Bolivia. ¿Ahora con qué cara lo dicen? Están a tiempo de cambiar y corregir la situación. Caso contrario, Mauricio Macri se despedirá subiéndose a lo mismo que criticó, subiéndose al 'es conmigo o es en mi contra', subiéndose a la peor expresión del final del kirchnerismo: el 'vamos por todo'. Si no lo hace, Macri se transforma en un presidente más y no en alguien que defiende el estado de derecho.